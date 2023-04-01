Вісім бригад «Гвардії наступу» вже готові до бою — Клименко

Вісім бригад «Гвардії наступу» вже практично сформовані і готові до участі у бойових діях. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Сформовано вісім бригад, і на сьогодні ми готові в складі Сил оборони до активних наступальних заходів на території нашої держави. І, звичайно, паралельно ми готові до проведення стабілізаційних заходів на цій території», — заявив він.

Клименко додав, що у зв’язку із великою кількістю охочих добір до бригад вирішили продовжити, щоби сформувати з добровольців резервні підрозділи.

«Ми вже хотіли призупинити запис до «Гвардії наступу», тому що підрозділи практично сформовані. Водночас ми маємо ще достатньо багато заповнених анкет і заявок на службу в «Гвардії наступу», тому ми вирішили продовжити формування наших резервних підрозділів», — сказав міністр.

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