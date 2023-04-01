СБУ повідомила про підозру наміснику лаври УПЦ (МП) Павлу (відео)

Слідчі Служби безпеки вручили підозру наміснику Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП митрополиту Павлу (Лебідю). Про це пише Суспільне з посиланням на джерела в СБУ.

За даними виданням, його підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та у поширенні матеріалів, які виправдовують російську агресію (ст. 436-2 ККУ).

Отримання повідомлення про підозру підтвердив також і сам Павло. Його заяву опублікувало російське держагенство .

Митрополит розповів, що слідчі прийшли о 7:30, а зараз у його резиденції проходять обшуки.

«Казали, що я проклинав президента. Ніколи у житті цього не було і не буде. Ні дітей, нікого абсолютно я не проклинав. Але ж я сказав слова Євангелія, що «наші сльози не впадуть на землю, а впадуть на голову тих людей, які роблять ці чвари». Я не казав хто робить, що робить. Я процитував Євангеліє», — сказав Павло.

На останок він заявив, що зараз «гонять церкву, гонять лавру».

Нагадаємо, 30 березня митрополит Павло звернувся із погрозами до президента Володимира Зеленського у зв’язку із розірванням договору про оренду будівель Лаври монастирем УПЦ (МП).

«Кажу вам, пане президент і усій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони впадуть вам на голову. Сьогодні ви думаєте, що, увійшовши у владу на наших спинах і нашому бажанні, можете з нами так чинити. Господь не простить ні вам, ні вашій родині цей вчинок. Тому що в ці хвилини 220 людей викинуті вами на вулицю», — заявив він.

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