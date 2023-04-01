Окупанти вбила в Україні вже 467 дітей

російські військовослужбовці вбили в Україні вже 467 дітей і ще 944 дітям завдали поранень.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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“Станом на ранок 1 квітня 2023 року більше ніж 1411 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 467 дітей загинуло та понад 944 отримали поранення різного ступеню тяжкості”, – ідеться в повідомленні.
Дані не є остаточними. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 448, Харківській – 275, Київській – 127, Херсонській – 94, Запорізькій – 88, Миколаївській – 85, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 66.
31 березня внаслідок артилерійського обстрілу Авдіївки Донецької області загинув 5-місячний хлопчик.
28 березня через обстріл військами рф села Колісниківка Харківської області був поранений 13-річний хлопчик.
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