Зимовий наступ Герасимова зазнав невдачі — британська розвідка

Зимовий наступ російських військ в Україні провалився. Про це йдеться звіті розвідки Міноборони Великої Британії.

Британці нагадали, що 11 січня 2023 року начальник Генштабу РФ генерал Валерій Герасимов вирішив особисто очолити окупаційні сили в Україні.

«Термін повноважень Герасимова характеризувався спробою розпочати загальний зимовий наступ з метою розширення російського контролю над усім регіоном Донбасу. Через вісімдесят днів стає все більш очевидним, що цей проєкт зазнав невдачі», — йдеться у звіті.

У розвідці зазначили, що на кількох напрямках на сході України російські сили досягли лише незначних успіхів ціною десятків тисяч жертв, «значною мірою розтративши свою тимчасову перевагу в особовому складі, отриману внаслідок осінньої часткової мобілізації».

«Існує реальна ймовірність того, що Герасимов розсуває межі того, наскільки далеко політичне керівництво Росії може зазнавати невдач», — заявили у Лондоні.

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