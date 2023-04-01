Ворог не може захопити Бахмут і намагається оточити Авдіївку, – Маляр

Окупаційна армія РФ веде наступ одразу на чотирьох напрямках, проте не може досягти значного успіху. Росіяни намагаються оточити Авдіївку.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.
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За словами посадовиці, ситуація на сході України, в районах ведення оборонної операції, залишається досить складною.
“Агресор проводить основні наступальні дії одночасно на чотирьох напрямках, а саме: Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському та Авдіївському,” – зазначила Маляр.
Вона наголосила, що РФ зосередила основні зусилля на встановленні контролю над Бахмутом, однак переважно не має успіху.
“Намагається просуватись до центральної частини міста, на окремих ділянках має незначні перемінні успіхи. Але захопити місто не може. Довкола і в самому місті тривають жорсткі бої,” – написала Маляр.
За її словами, ворог веде наступальні дії в районі Авдіївки з метою оточити місто та блокувати шляхи постачання. Крім того, бої тривають у Білогорівці та у Мар‘їнці.
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