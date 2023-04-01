Росія тримає у Чорному морі шість кораблів, з них два — з «Калібрами»

Загальний залп може становити до 12 крилатих ракет

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться шість ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет «Калібр».

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

Ворожі ракетоносії у Чорному можуть випустити за раз до 12 крилатих ракет.

В Азовському морі росія тримає один корабель, а у Середземному — до семи.

Відзначимо, 31 березня в Чорному морі чергували десять російських кораблів, серед яких був один підводний ракетоносій із чотирма «Калібрами».

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