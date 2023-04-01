Міністр назвав область, де можуть вимикати світло 1 квітня

Генерація електроенергії із резервом має необхідні обсяги потужності, аби забезпечити потреби споживачів в усіх областях України.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, 1 квітня відключення світла можливі лише на Житомирщині, де ремонтують мережеву інфраструктуру.

Водночас тривають ремонти мереж, пошкоджених через бойові дії. Зокрема, у Донецькій області вже відновлено електропостачання для 21 тисячі споживачів.

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