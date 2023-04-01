Україна замовила у Польщі 100 БТР Rosomak

Україна замовила у Польщі БТР Rosomak у кількості 100 одиниць.

Про це у Twitter повідомив премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

«Українська армія закупить у нас 100 Rosomak, які виробляють у Семяновиці-Шльонські. Rosomak — це топові бойові транспортники. Ця покупка буде оплачена за гроші ЄС і США», — йдеться у повідомленні.

Бронетранспортери Rosomak — флагман Збройних сил Польщі. Колісний БТР випускається в багатьох модифікаціях і послідовно модифікується в Польщі на базі ліцензійної базової версії автомобіля AMV XC-360P, розробленого фінською компанією Patria.

Rosomak перебувають на озброєнні Збройних сил Польщі. У базовій версії вони озброєнні 30-мм гарматою в турелі Hitfist.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україну прибули три танки Leopard 2 від Португалії.

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