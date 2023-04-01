Хорватія допоможе розмінувати територію України

Хорватія готова допомогти Україні з розмінуванням її деокупованих територій.
Як передає Amazing Ukraine, про це заявив міністр оборони Хорватії Маріо Баножич.
Читай також: В Україні за прикладом Ізраїлю хочуть страхувати від воєнних ризиків інвестиції в промисловість
Хорватський міністр оборони зазначив, що його країна має більш ніж 25-річний досвід гуманітарного розмінування через сербсько-хорватську війну 1992-1995 років.
“Наш досвід війни у 90-х – це причина, чому ми знаємо, що відбувається в Україні і чому ви маєте рацію. Також йдеться про догляд за ветеранами та такі повоєнні дії, як розмінування”, – підкреслив він.
Баножич повідомив, що влада Хорватії розглядає питання передачі Києву вертольотів Мі-8.
“Хорватський уряд із самого початку підтримує Україну фінансово, технічно та матеріально, надає політичну підтримку. І одним із кроків такої політичної підтримки є рішення, яке зараз у процесі розгляду нашим урядом. Один із пунктів цього рішення – це вертольоти, і я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо передати Україні”, – зазначив він.
Нагадаємо, за даними МВС, на повне розмінування українських територій, де проходять або проходили бойові дії, знадобиться до 10 років.
Раніше також повідомлялось, що Канада виділить Україні $7,5 мільйонів на розмінування.
- Ісландія пожертвувала 1,4 млн євро у Фонд енергетичної підтримки України
- Український ВВП впав на 29,2% – Мінекономіки
- На Київщині окупанти зруйнували майже 30 000 обʼєктів – Кулеба
- Зʼявився перший фільм із документальної трилогії про ГУР – “Авіапрорив на Азовсталь. Небо”
- До «Армії відновлення» залучили понад 9 тисяч українців
- В Україні запустили земельну платформу “є-Вибір”
- Міжн
- Ісландія пожертвувала 1,4 млн євро у Фонд енергетичної підтримки України
- Український ВВП впав на 29,2% – Мінекономіки
- На Київщині окупанти зруйнували майже 30 000 обʼєктів – Кулеба
- Зʼявився перший фільм із документальної трилогії про ГУР – “Авіапрорив на Азовсталь. Небо”
- До «Армії відновлення» залучили понад 9 тисяч українців
- В Україні запустили земельну платформу “є-Вибір”
- Міжнародний кінофест короткого метра у Франківську отримав близько 600 заявок
- Вперше в історії українською мовою з івриту переведений текст Пасхальної Гаґади
- ародний кінофест короткого метра у Франківську отримав близько 600 заявок