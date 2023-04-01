У Львові норвезькі волонтери передали допомогу ЗСУ

У Львові волонтерська організація з Норвегії “Вільна Україна” передала партію допомоги для українських військових.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
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Волонтери із Норвегії зібрали для ЗСУ 16 автомобілів, 32 дрони, 10 радіостанцій, військове взуття та форму. Вони вже поїхали у райони ведення бойових дій, щоб передати допомогу військовим.
“Мене надзвичайно вражають українські воїни, їхня відвага та сила. Ми не могли залишатись осторонь. Я вважаю, що сьогодні це обов’язок кожної людини, якій важливі цінності свободи та демократії”, — каже норвезький письменник та волонтер Рой Якобсен.
За словами бізнес-омбудсмена Львівської міської ради Сергія Кіраля, це не перша допомога від норвезьких волонтерів.
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