Чеські волонтери передали Україні 15 комплексів ППО Viktor

Волонтери з Чехії у межах ініціативи “Подарунок для Путіна” зібрали 3,75 мільйона євро, за які придбали 15 мобільних зенітних комплексів Viktor, які використовують як дієвий засіб ППО проти ворожих дронів.

Як передає Amazing Ukraine, про це йдеться у дописі у Twitter.

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“Настав час прощатися. 15 систем боротьби з безпілотниками MR-2 Viktor, на які ми зібрали від вас 90 мільйонів крон, відправляються на фронт”, – повідомили волонтери.

Зазначається, що це не остання допомога від організації, яку сподіваються волонтери доправити до України.

“Нехай хлопці влучно стріляють в Україні, бережіть себе, скоро ми вам надішлемо ракетну установку Przemysław. Схрещуємо пальці”, – анонсували волонтери.

Наразі відкрито збір на реактивну установку Przemyslaw та 365 ракет для української армії.

Кулемет Viktor – це модернізована версія зенітної зброї в Чехії зі спареними кулеметами КПВТ, які використовують боєприпаси калібру 14,5х114 мм для ураження повітряних і наземних цілей. Зброя оснащена денним і нічним зенітним прицілом, а також прицілом для стрільби прямим наводженням по наземних цілях.