Нідерланди передали Україні 11 собак-саперів

Поліція Київської області прийняла в п’ятницю 11 собак, які пройшли в Нідерландах навчання з пошуку вибухівки.
Як передає Amazing Ukraine, про це йдеться в повідомленні поліції у Facebook.
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Правоохоронці Київщини прийняли до кінологічного центру дев’ять бельгійських вівчарок малінуа і дві німецькі вівчарки.
“Усі вони пройшли відбір та початковий курс тренування в кінологічному центрі Police Dogs Centre в Нідерландах за напрямком “пошук вибухових речовин і зброї”, – зазначається в повідомленні.
Собак після додаткового навчання будуть залучати до спецоперацій у Київській області, а також на прифронтових територіях для допомоги в розмінуванні, виявленні незаконного переміщення і зберігання вибухових речовин, зброї та боєприпасів.
Вівчарок передали з Нідерландів за сприяння фонду Говарда Баффета, який раніше передав кінологам Київщини чотири спеціалізовані автомобілі для перевезення службових собак.
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