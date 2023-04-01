У Чернігівській області рятувальники отримали допомогу від французьких партнерів

Рятувальники Чернігівщини отримали благодійну допомогу від неурядової міжнародної організації ACTED. Наші друзі передали надзвичайникам 10 комплектів бойового одягу, пожежних касок, рукавиць та взуття для ще більш якісного виконання службових обов’язків.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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Рятувальники Сіверщини вельми вдячні міжнародним партнерам за постійну та необхідну підтримку.
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