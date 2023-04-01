Перерахунок пенсій, правила для виїзду чоловіків за кордон та ліки за e-рецептами: що зміниться з 1 квітня

З 1 квітня на українців чекає низка змін, зокрема, вищі пенсії та е-рецепти. Також зміняться й форма податкової накладної та правила виїзду за кордон для чоловіків-волонтерів.

Детально розповідаємо про ці нововведення.

Підвищення пенсій

У квітні зростуть пенсії для працюючих пенсіонерів. Перерахунок виплат стосуватиметься лише пенсіонерів після набуття 24 місяців страхового стажу після призначення (перерахунку) пенсій.

Наприклад, якщо пенсіонер вийшов на пенсію у 2021 році. Відповідно, за цей період його стаж збільшився на 24 місяці. Перерахунок проводитиметься:

або лише з урахуванням стажу після призначення (перерахунку) пенсії;

або з урахуванням стажу та заробітної плати після призначення (перерахунку) пенсії.

Також перерахунок може бути здійснений в індивідуальному порядку на підставі поданої заяви безпосередньо до органів ПФУ залежно від того, коли набуто 24 місяці страхового стажу після призначення (перерахунку) пенсії.

Важливо! Пенсії українцям перерахують автоматично з 1 квітня, однак надійдуть вони аж у травні.

На скільки зростуть зарплати

Нардепи пропонують тричі підняти мінімальну заплату. Передбачається, що підняття відбуватиметься у декілька етапів — перший у квітні. Наразі проєкт лише зареєстрований й невідомо чи буде прийнятий, тож у квітні скоріш за все мінімальна зарплата залишиться на рівні 6 700 грн.

Автори проєкту зазначають, що підняття потрібне через те, що розмір мінімалки в Україні становить нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Законопроєктом пропонується таке підвищення:

з 1 квітня — до 7 370 грн;

з 1 липня — до 8 107 грн;

з 1 жовтня — до 8 918 грн.

Е-рецепт

В Україні з 1 квітня 2023 року запрацюють електронні рецепти на ліки. До цього часу за електронним рецептом можна було отримати тільки препарати, які були у програмі «Доступні ліки».

Як працюватиме е-рецепт, які ліки можна придбати без рецепта та яка процедура отримання рецептурних препаратів, читайте у матеріалі Chas News.

Нові правила виїзду за кордон для чоловіків-волонтерів

На Львівщині з 1 квітня діятимуть нові правила на виїзд за кордон для чоловіків-волонтерів призовного віку. З наступного місяця це можна буде зробити лише з використанням е-підпису.

Якщо ж організація не має такого підпису, то може скористатись перехідним періодом протягом квітня під час якого діятимуть попередні умови подання документів. Після закінчення перехідного періоду використання електронного цифрового підпису стане обов’язковою умовою для подачі документів на перетин кордону.

Як отримати е-підпис юридичній особі

Зверніться у банк клієнтом якого ви являєтесь та попросити надати вам такий ключ, як для юридичної особи. В кожному банку є своя процедура надання такого ключа. Зазвичай необхідно до 48 годин на його отримання.

Якщо ж з якихось причин ви не змогли зробити е-підпис через банк то можете звернутись в Державну податкову службу, або до будь-якого іншого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. З чинним списком можна ознайомитись, натиснувши тут.

Нові тарифи на водопостачання

Тариф на водопостачання та водовідведення зросте з 1 квітня, однак зміни у платіжках українці побачать у травні, коли сплачуватимуть за попередній місяці. Нові тарифи НКРЕКП встановить, скоріш за все, на такому рівні:

Дніпроводоканал – 33,56 грн за куб. води (водопостачання — 19,48/ водовідведення – 14,08);

Водоканал в Ужгороді – 47,1 грн (28,8/ 18,3);

Полтававодоканал – 38,41 грн (20,19/ 18,22);

Житомирводоканал – 48,34 грн (23,14 / 25,2);

Інфоксводоканал (Одеса) – 39,57 грн (20,16 / 19,41);

Рівнеоблводоканал – 39,31 грн (20,67 / 18,64).

Чернігівводоканал – 38,5 грн (19,14 / 19,36);

Черкасиводоканал – 31,1 грн (15,75 / 15,37);

Іванофранківськводоекотехпром – 29,5 грн (13,77 / 15,82);

Хмельницькводоканал – 29,27 грн (15,07 / 14,02);

Київводоканал – 35,5 грн (18,81 / 16,7);

Луцькводоканал – 31,71 грн (12,87/ 17,22);

Запорізький водоканал – 28,37 грн (19,87/ 11,84);

Вінницяоблводоканал – 31,4 грн (19,64 / 11,76);

Чернівціводоканал – 28,27 грн (19,09/ 9,18);

Львівводоканал – 27,2 грн (18,2 / 9,03);

Тернопільводоканал – 42,03 грн (19,86 / 22,17);

Міськводоканал СМ (Суми) – 33,6 грн (16,90 / 16,70);

Дніпро-Кіровоград – 61,72 грн (35,076/26,652).

У Харківській, Херсонській та Миколаївській областях тарифи залишаться незмінними.

Нова форма податкової накладної

З 1 квітня 2023 року діятиме нова форма для податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних, які з вказаного періоду платники зобов’язані реєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Це також стосується й податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до таких накладних, які складені до 1 квітня 2023 року та не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

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