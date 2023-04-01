2 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 2 квітня
У неділю, 2 квітня, Міжнародний день дитячої книги, а в Україні — День кінолога.
Також сьогодні відзначають:
- День примирення
- Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму
- Міжнародний день дитячої книги
- Міжнародний день перевірки фактів
Яке релігійне свято 2 квітня
Християни західного обряду 2 квітня відзначають Вербну неділю. Також цей день має кілька інших назв: «шуткова» або «квітна» неділя.
Згідно християнських вчень, у цей час Спаситель Христос їхав до Єрусалиму на ослику і миряни застеляли перед ним дорогу пальмовим листям. Оскільки в Україні пальми не ростуть, їх замінили вербовими гілками. Це дерево здавна є шанованими серед нашого народу, бо воно сповіщає про прихід весни, а також має низку цілющих властивостей.
День ангела 2 квітня
Іменини в цей день святкують: Микита, Віктор, Клавдій, Олександра, Світлана, Параска, Марія, Юліана.
Які історичні події стались 2 квітня
- 1513 — у ході пошуків легендарного «джерела вічної молодості» іспанський дослідник Хуан Понсе де Леон висаджується на узбережжі Флориди в районі сучасного містечка Сент-Августин і оголошує півострів власністю Іспанії;
- 1657 рік — після смерті імператора Священної Римської імперії Фердинанда III починаються переговори про спадкоємця трону;
- 1792 рік — Конгрес США приймає акт про карбування монети, за яким один долар рівний 100 центам і містить 24,1 грам чистого срібла;
- 1800 рік — прем’єра Симфонії № 1 Бетховена у віденському Бурґтеатрі;
- 1905 рік — офіційно відкривають Симплонський тунель (20 км) під Альпами, що зв’язує Швейцарію та Італію;
- 1912 рік — лайнер «Титанік» виходить у море для перевірки ходових іспитів, які успішно проходить;
- 1918 рік — початок антибільшовицького повстання у Шостці;
- 1958 рік — у Вічита-Фолс (Техас) реєструють торнадо, що розвинуло швидкість 450 км/год;
- 1967 рік — у день народження казкаря Ганса Крістіана Андерсена засновують Міжнародний день дитячої книги;
- 1968 рік — в районі Зейтун, що на околиці єгипетської столиці Каїр, над храмом коптів-християн люди спостерігають в небі явлення Діви Марії;
- 1968 рік — прем’єра культового фільму Стенлі Кубрика «Космічна одіссея 2001»;
- 1978 рік — на американському телеканалі CBS починається показ серіалу «Даллас», який через неймовірну популярність із запланованого 5-серійного фільму переріс у кіноепопею, що тривала 13 років;
- 1982 рік — аргентинський десант висаджується на Фолклендських островах;
- 1989 рік — Центральний комітет Палестинської національної ради обрав Ясіра Арафата Президентом самопроголошеної Палестинської держави.
- 2007 рік — Президент України Віктор Ющенко підписує указ «Про розпуск Верховної Ради України» на підставі статті 90 Конституції України.
Хто народився 2 квітня
- 742 — король франків Карл Великий.
- 1725 — італійський авантюрист Джакомо Казанова.
- 1805 — данський письменник Ганс Кристіан Андерсен.
- 1840 — французький публіцист Еміль Золя.
- 1939 — американський співак Марвін Ґей.
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