2 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 2 квітня

У неділю, 2 квітня, Міжнародний день дитячої книги, а в Україні — День кінолога.

Також сьогодні відзначають:

День примирення

Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму

Міжнародний день дитячої книги

Міжнародний день перевірки фактів

Яке релігійне свято 2 квітня

Християни західного обряду 2 квітня відзначають Вербну неділю. Також цей день має кілька інших назв: «шуткова» або «квітна» неділя.

Згідно християнських вчень, у цей час Спаситель Христос їхав до Єрусалиму на ослику і миряни застеляли перед ним дорогу пальмовим листям. Оскільки в Україні пальми не ростуть, їх замінили вербовими гілками. Це дерево здавна є шанованими серед нашого народу, бо воно сповіщає про прихід весни, а також має низку цілющих властивостей.

День ангела 2 квітня

Іменини в цей день святкують: Микита, Віктор, Клавдій, Олександра, Світлана, Параска, Марія, Юліана.

Які історичні події стались 2 квітня

1513 — у ході пошуків легендарного «джерела вічної молодості» іспанський дослідник Хуан Понсе де Леон висаджується на узбережжі Флориди в районі сучасного містечка Сент-Августин і оголошує півострів власністю Іспанії;

1657 рік — після смерті імператора Священної Римської імперії Фердинанда III починаються переговори про спадкоємця трону;

1792 рік — Конгрес США приймає акт про карбування монети, за яким один долар рівний 100 центам і містить 24,1 грам чистого срібла;

1800 рік — прем’єра Симфонії № 1 Бетховена у віденському Бурґтеатрі;

1905 рік — офіційно відкривають Симплонський тунель (20 км) під Альпами, що зв’язує Швейцарію та Італію;

1912 рік — лайнер «Титанік» виходить у море для перевірки ходових іспитів, які успішно проходить;

1918 рік — початок антибільшовицького повстання у Шостці;

1958 рік — у Вічита-Фолс (Техас) реєструють торнадо, що розвинуло швидкість 450 км/год;

1967 рік — у день народження казкаря Ганса Крістіана Андерсена засновують Міжнародний день дитячої книги;

1968 рік — в районі Зейтун, що на околиці єгипетської столиці Каїр, над храмом коптів-християн люди спостерігають в небі явлення Діви Марії;

1968 рік — прем’єра культового фільму Стенлі Кубрика «Космічна одіссея 2001»;

1978 рік — на американському телеканалі CBS починається показ серіалу «Даллас», який через неймовірну популярність із запланованого 5-серійного фільму переріс у кіноепопею, що тривала 13 років;

1982 рік — аргентинський десант висаджується на Фолклендських островах;

1989 рік — Центральний комітет Палестинської національної ради обрав Ясіра Арафата Президентом самопроголошеної Палестинської держави.

2007 рік — Президент України Віктор Ющенко підписує указ «Про розпуск Верховної Ради України» на підставі статті 90 Конституції України.

Хто народився 2 квітня

742 — король франків Карл Великий.

1725 — італійський авантюрист Джакомо Казанова.

1805 — данський письменник Ганс Кристіан Андерсен.

1840 — французький публіцист Еміль Золя.

1939 — американський співак Марвін Ґей.

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