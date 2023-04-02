Карта бойових дій в Україні станом на 2 квітня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 2 квітня. Окупанти продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, на яких Сили оборони відбили понад 70 ворожих атак.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Карповичі та Брониви Чернігівської області; Середина-Буда, Есмань, Сидорівка, Старикове, Стукалівка, Білопілля та Соснівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Зибине, Охрімівка, Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Крохмальне та Новоселівське Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Кремінної та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут, військовослужбовці Сил оборони відбили понад 25 ворожих атак. Також наші захисники відбили атаки противника в районі населених пунктів Богданівка та Предтечине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Богданівка, Григорівка, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Залізне, Диліївка, Нью-Йорк та Дружківка Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Поблизу Мар’їнки та Авдіївки військовослужбовцями Сил оборони було відбито понад 20 ворожих атак. Водночас, ворог обстріляв Степове, Авдіївку, Орлівку, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове, Красногорівку, Мар’їнку, Георгіївку та Пречистівку.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 40 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Полтавка, Святопетрівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Новояковлівка Запорізької області, а також Хрещенівка, Новоолександрівка, Томарине, Тягинка, Токарівка, Придніпровське Херсонської області та місто Херсон.

В населеному пункті Козачі Лагері Херсонської області, після успішного вогневого ураження об’єкта російських окупаційних військ, противник активно проводить перевірки мобільних телефонів місцевих жителів та несанкціоновано обшукує помешкання громадян України. Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області.

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