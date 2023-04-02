У США щонайменше 22 людини загинули через потужний шторм

По південних та західних штатах США пройшов сильний шторм із потужним вітром та рясними дощами, внаслідок якого загинули мінімум 22 людини.

Про це повідомляє Reuters.

Щонайменше п’ять осіб загинули в Арканзасі через торнадо. Також відомо про чотирьох жертв в Іллінойсі та трьох — в Індіані. Влада Тенесі підтверджує смерть сімох людей.

Багато людей загинули під завалами. У місті Белвідер через шторм впав дах театру, де на концерті перебували 260 людей, постраждали 40.

В Арканзасі смерчі поруйнували будинки, поперевертали машини та повалили дерева. Шторм все ще загрожує багатьом штатам, у постраждалих районах оголосили надзвичайний стан.

Стихійні лиха тривають після того, як минулого тижня щонайменше 26 людей загинули в американських штатах Міссісіпі та Алабама внаслідок потужного торнадо.

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