Повінь – зміна системи

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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 2 квітня

02.04.2023

За минулу добу українські військові знищили 560 окупантів та чотири артилерійські системи. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 2 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 174550 (+560) осіб,
  • танків — 3618 (+2) од,
  • бойових броньованих машин — 6986 (+5) од,
  • артилерійських систем — 2687 (+4) од,
  • РСЗВ — 527 (+0) од,
  • засоби ППО — 279 (+0) од,
  • літаків — 306 (+0) од,
  • гелікоптерів — 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2249 (+1),
  • крилаті ракети — 911 (+0),
  • кораблі / катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5537 (+9) од,
  • спеціальна техніка — 296 (+0).

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