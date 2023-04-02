Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 2 квітня

За минулу добу українські військові знищили 560 окупантів та чотири артилерійські системи. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 2 квітня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 174550 (+560) осіб,
- танків — 3618 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 6986 (+5) од,
- артилерійських систем — 2687 (+4) од,
- РСЗВ — 527 (+0) од,
- засоби ППО — 279 (+0) од,
- літаків — 306 (+0) од,
- гелікоптерів — 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2249 (+1),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі / катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5537 (+9) од,
- спеціальна техніка — 296 (+0).
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