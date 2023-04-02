Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 2 квітня

За минулу добу українські військові знищили 560 окупантів та чотири артилерійські системи. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 2 квітня орієнтовно склали:

особового складу — близько 174550 (+560) осіб,

танків — 3618 (+2) од,

бойових броньованих машин — 6986 (+5) од,

артилерійських систем — 2687 (+4) од,

РСЗВ — 527 (+0) од,

засоби ППО — 279 (+0) од,

літаків — 306 (+0) од,

гелікоптерів — 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2249 (+1),

крилаті ракети — 911 (+0),

кораблі / катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5537 (+9) од,

спеціальна техніка — 296 (+0).

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