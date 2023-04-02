В Одеській ОВА назвали кількість російських ракетоносіїв у Чорному морі

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що у Чорному морі побільшало ворожих ракетоносіїв.

Про це він заявив в ефірі телемарафону 2 квітня.

За його словами, на бойове чергування вийшли 12 російських кораблів, серед яких три несуть на собі ракети. Можливий залп — до 20 «Калібрів». Через штормове попередження у морі ситуація може швидко змінитися, однак це повністю не виключає ймовірність ракетних ударів.

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