Росіяни 60 разів обстріляли Херсонщину з авіації, артилерії і танків

1 квітня 2023 року російські окупанти 60 разів атакували міста і села Херсонщини.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Загарбники випустили 290 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та авіації. Житлові квартали Херсона потрапили під удар шість разів. Снаряди влучили у приватні та багатоквартирні будинки.

На території регіону одна людина загинула, дві особи зазнали поранень.

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