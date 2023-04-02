У британській розвідці назвали основні причини небойових втрат окупантів

Британська розвідка повідомляє, що з 200 тис. вбитих і поранених на війні в Україні окупантів значну частину складали небойові втрати.

Посилаючись на російський Telegram-канал, у розвідці заявляють, що були зафіксовані багато інцидентів, злочинів та смертей, пов’язаних із вживанням алкоголю в армії рф. Серед інших основних причин небойових втрат: неякісні тренування щодо поводження зі зброєю, ДТП та переохолодження.

«Російські командири, ймовірно, вважають, що поширене зловживання алкоголем особливо негативно впливає на боєздатність. Однак, оскільки зловживання алкоголем поширене в більшій частині російського суспільства, його вже давно негласно вважають частиною військового життя навіть під час бойових дій» — пояснили в огляді.

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