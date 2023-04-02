Росіяни обстріляли авто з цивільними на Сумщині. Є загиблі

2 квітня росіяни обстріляли з мінометів територію Сумщини. У результаті одного з обстрілів загинули люди.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

О 5 ранку росіяни з мінометів вдарили по молоковозу в одному із населених пункті Новослобідської громади. У результаті обстрілу загинули дві людини (водій молоковоза та експедитор).

Також два прильоти зафіксован у Краснопільській громаді.

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