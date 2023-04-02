Окупанти відступили з деяких захоплених позицій на Донеччині — ЗСУ

Ворог відступив із деяких позицій на Донецькому напрямку, зараз українські військові облаштовують точки для ведення оборонних дій.

Про це в ефірі телемарафону повідомив Олексій Дмитрашківський, керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Він зазначив, що окупанти здійснюють наступальні дії в районі Авдіївки, Мар’їнки та Карлівки. За минулу добу вони провели 30 штурмових дій, а вночі ще 10. Усі вони були без підтримки техніки, за винятком одного використання танків.

При цьому в районі Верхньоторецького зафіксоване накопичення техніки ворога. Є припущення, що найближчим часом з цього напрямку загарбники спробують розпочати потужніші бойові дії.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 2 квітня

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