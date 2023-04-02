Росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Загинули три людини (фото)

Три людини загинули внаслідок обстрілу Костянтинівки вранці 2 квітня.

Про це повідомили в Донецькій ОВА.

Поранень зазнали шість мешканців міста, по центральній частині якого вдарили окупанти. Численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки.

Зараз постраждалим надають медичну допомогу. На місці працюють рятувальники та поліція. Кількість жертв може змінитись.

Нагадаємо, 2 квітня росіяни обстріляли з мінометів територію Сумщини, загинули люди.

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