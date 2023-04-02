Данілов назвав 12 кроків для деокупації Криму, над якими працює РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов оприлюднив план з 12 пунктів з програми для деокупації Криму, які розробляє Ради з нацбезпеки із залученням широкого кола фахівців та експертів.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Так, Данілов пропонує наступні пункти:

На суспільне обговорення винесуть питання щодо встановлення у Криму пам’ятника «русский военный корабль…». Аби зекономити державні кошти можуть використати п’єдестал пам’ятника затопленим кораблям у Севастополі.

Крім кримінального переслідування за колабораціонізм і держзраду розробляється люстраційний механізм персональної оцінки, яким, зокрема, визначається рівень відповідальності та ступінь залучення конкретних осіб до підтримки діяльності окупаційних адміністрацій, що передбачає зокрема обмеження прав участі у виборах.

Стосовно державних службовців, суддів, прокурорів, працівників правоохороних органів, які після лютого 2014 року працювали на окупантів позбавляються державних пенсій із забороною подальшого працевлаштування в держоргани і органах місцевого самоврядування України.

Росія або інше формування, яке буде претендувати на правонаступництво, забезпечує безумовну і повну видачу всіх підозрюваних у державній зраді та в інших кримінальних злочинах осіб, як громадян України, так і громадян росїї, причетних до воєнних злочинів (міжнародні злочини, що не мають строків давності — геноцид, воєнні та проти людяності), скоєних на території нашої держави в цілому і Криму зокрема.

Злочини пропагандистів, які сприяли окупації, мілітаризації дитячого виховання та розпалюванню ворожнечі, будуть розслідувані українськими або міжнародними правоохоронними структурами. У законний спосіб їх позбавлять волі, звань, пенсійного забезпечення, майна.

Росіяни, які незаконно приживали у Криму з 2014 року, мають залишити територію півострову у зазначений термін.

Правочини, вчинені не за українським законодавством після лютого 2014 року, в тому числі щодо нерухомого майна, визнаються недійсними. Право власності на майно залишається за громадянами України. Якщо воно привласнене або націоналізоване, окупантами майно повертається власникам.

Демонтаж Кримського моста, аби забезпечити повну свободу мореплавства в рамках програми відшкодування збитків.

Планують реалізувати програму «Детоксикація», яка передбачає ліквідацію наслідків дії пропаганди на суспільну свідомість частини населення півострова. У рамках програми планують надати максимально широкий доступу до інформації щодо злочинів режиму кремля.

Створення документальної бази злочинів окупантів проти людей, які чинили спротив окупації, які чинили спротив окупації, а також відновлення в правах українських та кримськотатарських активістів.

Звільнення українців та кримських татар, яких кремль переслідував з 2014 року та відшкодуванням їм моральних збитків.

Пропонують перейменувати місто Севастополь на «Об‘єкт № 6», а згодом, можливо, на Ахтіар. за словами Данілова такий крок є «місцем та роллю в ідеології рашизму» цього міста.

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