Повінь – зміна системи

Menu
Close

Данілов назвав 12 кроків для деокупації Криму, над якими працює РНБО

02.04.2023

Секретар РНБО Олексій Данілов оприлюднив план з 12 пунктів з програми для деокупації Криму, які розробляє Ради з нацбезпеки із залученням широкого кола фахівців та експертів.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Так, Данілов пропонує наступні пункти:

  • На суспільне обговорення винесуть питання щодо встановлення у Криму пам’ятника «русский военный корабль…». Аби зекономити державні кошти можуть використати п’єдестал пам’ятника затопленим кораблям у Севастополі.
  • Крім кримінального переслідування за колабораціонізм і держзраду розробляється люстраційний механізм персональної оцінки, яким, зокрема, визначається рівень відповідальності та ступінь залучення конкретних осіб до підтримки діяльності окупаційних адміністрацій, що передбачає зокрема обмеження прав участі у виборах.
  • Стосовно державних службовців, суддів, прокурорів, працівників правоохороних органів, які після лютого 2014 року працювали на окупантів позбавляються державних пенсій із забороною подальшого працевлаштування в держоргани і органах місцевого самоврядування України.
  • Росія або інше формування, яке буде претендувати на правонаступництво, забезпечує безумовну і повну видачу всіх підозрюваних у державній зраді та в інших кримінальних злочинах осіб, як громадян України, так і громадян росїї, причетних до воєнних злочинів (міжнародні злочини, що не мають строків давності — геноцид, воєнні та проти людяності), скоєних на території нашої держави в цілому і Криму зокрема.
  • Злочини пропагандистів, які сприяли окупації, мілітаризації дитячого виховання та розпалюванню ворожнечі, будуть розслідувані українськими або міжнародними правоохоронними структурами. У законний спосіб їх позбавлять волі, звань, пенсійного забезпечення, майна.
  • Росіяни, які незаконно приживали у Криму з 2014 року, мають залишити територію півострову у зазначений термін.
  • Правочини, вчинені не за українським законодавством після лютого 2014 року, в тому числі щодо нерухомого майна, визнаються недійсними. Право власності на майно залишається за громадянами України. Якщо воно привласнене або націоналізоване, окупантами майно повертається власникам.
  • Демонтаж Кримського моста, аби забезпечити повну свободу мореплавства в рамках програми відшкодування збитків.
  • Планують реалізувати програму «Детоксикація», яка передбачає ліквідацію наслідків дії пропаганди на суспільну свідомість частини населення півострова. У рамках програми планують надати максимально широкий доступу до інформації щодо злочинів режиму кремля.
  • Створення документальної бази злочинів окупантів проти людей, які чинили спротив окупації, які чинили спротив окупації, а також відновлення в правах українських та кримськотатарських активістів.
  • Звільнення українців та кримських татар, яких кремль переслідував з 2014 року та відшкодуванням їм моральних збитків.
  • Пропонують перейменувати місто Севастополь на «Об‘єкт № 6», а згодом, можливо, на Ахтіар. за словами Данілова такий крок є «місцем та роллю в ідеології рашизму» цього міста.

    • Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.

     