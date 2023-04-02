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В Україні почали виготовляти нові снаряди для безпілотників (фото)

02.04.2023

Підприємство концерну «Укроборонпром» показало нові авіаційні боєприпаси для безпілотників.

Про це повідомили на сторінці заводу «Маяк» та показали фото нових снарядів.

«Авіаційні боєприпаси до БПАК осколкової дії: ОБП-23.1 вагою 1 кг — гарантована зона ураження радіусом 11 метрів. ОБП-23.05 вагою 0,5 кг — гарантована зона ураження радіусом 4,5 метра», — розповіло підприємство.

Раніше Chas News повідомляв, що «Укроборонпром» разом із країною НАТО налагодив виробництво артилерійських 122-мм снарядів за кордоном. Одну партію вже відвантажили для ЗСУ.

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