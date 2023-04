Українські військові завершили навчання на САУ AS90 у Британії (відео)

Друга група українських артилеристів закінчила навчання на самохідних артилерійських установках AS90 у Великій Британії.

Про це повідомили у Twitter Міноборони Британії.

«Друга група українських новобранців-артилеристів завершила навчання на грізній 155-мм САУ AS90. Програма є частиною незмінного зобов’язання Великобританії підтримувати Україну в її боротьбі з росією», — розповіли у відомстві.

У Міноборони країни показали кадри з тренувань українських бійців.

💥 The second group of Ukrainian artillery recruits have come to the end of their training on the formidable AS90 155mm self-propelled gun.

🤝 The programme is part of the UK’s enduring commitment to support Ukraine in its fight against Russia.

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/oPRlpYerO1

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 2, 2023

AS-90 — це самохідна артилерійська установка завдовжки 39 калібрів може зробити постріл на відстань у 24,7 км, а з довжиною ствола у 52 калібри — на 30 км. Машина обладнана автономною системою навігації та наведення. Здатна переходити в бойове положення менш ніж за хвилину. Британія пообіцяла надати Україні щонайменше 30 таких установок.

