Українські військові показали, як підбили російський танк з Javelin (відео)

Десантники 81 окремої аеромобільної бригади знищили черговий російський танк з протитанкового ракетного комплексу Javelin.

Відео роботи бійців оприлюднили на сторінці бригади у Facebook.

«Ще одна коротка історія про російський танк, який програв гру в наздоганялки українській ракеті», — йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, як палає ворожий танк після точного влучання боєприпасу в ціль.

Раніше військові 14 окремої механізованої бригади оприлюднили відео знищення ворожого міномета «Тюльпан».

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