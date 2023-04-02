У Хмельницькому заборонять УПЦ МП користуватися земельними ділянками — мер

У Хмельницькому УПЦ МП хочуть заборонити користуватися земельними ділянками після побиття військового у храмі.

Про це заявив мер міста Олександр Симчишин.

За його словами, рішення про припинення користування УПЦ МП усіма земельними ділянками на території громади планують ухвалити на позачерговій сесії міськради. Також аналогічні рішення ініціюють для обласної та районної рад.

Крім того, Симчишин заявив, що усі хто брав участь у побитті військовослужбовця мають бути притягнуті до відповідальності. А правоохоронців, які склали протокол на на військового, мер закликав звільнити.

«Той антиукраїнський шабаш, який відбувається останніми днями в столиці і побиття військового у Хмельницькому мають стати залізобетонним аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати законопроект про заборону: раз і назавжди заборонити це фсбешне кубло», — зазначив Симчишин.

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