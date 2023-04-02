Ситуація у Бахмуті залишається дуже напруженою — Міноборони

Становище на Бахмутському напрямку залишається дуже напруженою, окупанти не зважають на втрати і продовжують наступати.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, українським військовим доводиться зупиняти просування росіян «у складних умовах».

«Ворог робить спроби задіяти не лише «вагнерівців», але й професійні підрозділи десантників. Непомірно високі втрати особового складу ворога не зупиняють. Рішення приймаються емоційно», — розповіла Маляр.

Заступниця міністра додала, що реагування на ситуацію здійснюється грамотно з урахуванням всіх обставин.

«Але кожне наше військове рішення і кожен крок є виваженим. Командування Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» працює в зоні бойових дій та повністю володіє оперативною ситуацією на місці…Довіряємо нашим військовим», — написала Маляр.

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