Онуфрій провів службу у Києво-Печерській лаврі попри рішення суду

Сьогодні, 2 квітня, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій провів службу у Києво-Печерській лаврі, незважаючи на рішення суду покинути приміщення лаври.

Про це повідомили на сайті УПЦ МП.

Зазначають, що літургія присвячена п’ятій Неділі Великого посту, преподобної Марії Єгипетської.

На сайті наголосили, що церква не змогла вмістити всіх охочих вірян, тому частина людей молились на площі перед храмом.

Нагадаємо, 29 березня сплив договір оренди національного заповідника «Києво-Печерська лавра» з УПЦ МП. Ченці назвали це рішення незаконним та відмовилися його виконувати.

30 березня мала розпочати роботу комісія з Мінкульту з приймання-передачі майна, однак їй не впустили до приміщень.

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