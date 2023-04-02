3 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 3 квітня

Сьогодні, 3 квітня, у світі відзначають такі свята:

Всесвітній день вечірки

День народження мобільного телефону

День виривання ненависті

День народження штрих-коду

Яке релігійне свято 3 квітня

Сьогодні, 3 квітня, віряни вшановують пам’ять святителя Кирила Катанського. Він був учнем апостола Петра, який згодом призначив його єпископом у місті Катані на Сицилії. Святитель мав дар чудотворення й міг молитвою перетворювати гірку воду в джерелі на питну. Після цього дива багато язичників стали християнами. Помер Кирило в глибокій старості й поховали його на Сицилії.

Хто святкує іменини 3 квітня

У понеділок, 3 квітня, день ангела відзначають Антон, Бенедикт, Яків, Кирило, Филимон та Федір.

Які історичні події відбулись 3 квітня

1502 — Христофор Колумб розпочав четверту експедицію до берегів Америки.

1879 — в болгарському місті Тирново були скликані Великі народні збори, на яких столицею оголосили Софію. Тоді місто налічувало всього 12 тис. мешканців.

1933 — літак уперше перелетів через Еверест.

1948 — президент США Гаррі Трумен затвердив акт про надання країнам грошової допомоги під назвою «план Маршалла».

1953 — звільнені та поновлені на роботі усі, кого звинуватили у сталінській репресивній «справі лікарів».

1966 — у СРСР вивели міжпланетну станцію «Луна-10» на орбіту Місяця, яка стала його першим штучним супутником.

1973 — відбувся перший дзвінок по стільниковому телефону: Мартін Купер з Motorola зателефонував конкурентам із Bell Labs.

2007 — у Франції електропоїзд TGV POS встановив рекорд швидкості, він рухався зі швидкістю 578,8 км/год.

Хто народився 3 квітня

1520 — Вінченцо Галілей, італійський композитор, музичний теоретик та батько вченого Галілео Галілея.

1918 — Олесь Гончар, український письменник академік та громадський діяч.

1926 — Вірджил Гріссом, американський астронавт, перша людина, яка здійснила два польоти в космос.

1930 — Гельмут Коль, німецький політик, канцлер Федеративної Республіки Німеччини.

1924 — Марлон Брандо, американський актор, володар двох премій «Оскар».

1961 — Едді Мерфі, голлівудський актор.

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