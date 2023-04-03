Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня

Росіяни продовжують зосереджуватися на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — на них відбили понад 70 атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

За минулу добу ворог завдав п’ять ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив понад 50 обстрілів з РСЗВ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби противник обстріляв Волфине, Басівку, Рясне і Мезенівку Сумської області, а також Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук та Колодязне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку під обстріли потрапили Кам’янка, Петро-Іванівка, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка і Крохмальне Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом доби противник безуспішно наступав у районах Білогорівки та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Роздолівка Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати Бахмут. Українські воїни відбили понад 20 ворожих атак. Також наші захисники відбили атаки окупантів у районі населеного пункту Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Костянтинівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни наступали в районах Авдіївки, Первомайського та Мар’їнки, успіху не мав. Минулої доби, лише поблизу Мар’їнки та Авдіївки українські воїни відбили понад 15 ворожих атак. Окрім того, загарбники обстріляли Орлівку, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Красногорівку та Георгіївку Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник обстріляв населені пункти Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів, що неодвлік лінії бойового зіткнення. Серед них — Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Кам’янське, Запорізької області, а також Золота Балка, Томарине, Козацьке, Іванівка, Зеленівка, Комишани, Білозерка та Херсон.

Українська авіація за добу завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, три позиції засобів ППО та шість інших важливих об’єктів ворога.

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