Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 3 квітня

За минулу добу українські військові знищили 610 окупантів та сім артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 3 квітня орієнтовно склали:

особового складу — близько 175160 (+610) осіб ліквідовано,

танків — 3619 (+1) од,

бойових броньованих машин — 6993 (+7) од,

артилерійських систем — 2694 (+7) од,

РСЗВ — 527 (+0) од,

засоби ППО — 280 (+1) од,

літаків — 306 (+0) од,

гелікоптерів — 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2262 (+13),

крилаті ракети — 911 (+0),

кораблі та катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5553 (+16) од,

спеціальна техніка — 298 (+2).

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