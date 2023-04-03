Повінь – зміна системи

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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 3 квітня

03.04.2023

За минулу добу українські військові знищили 610 окупантів та сім артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 3 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 175160 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків — 3619 (+1) од,
  • бойових броньованих машин — 6993 (+7) од,
  • артилерійських систем — 2694 (+7) од,
  • РСЗВ — 527 (+0) од,
  • засоби ППО — 280 (+1) од,
  • літаків — 306 (+0) од,
  • гелікоптерів — 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2262 (+13),
  • крилаті ракети — 911 (+0),
  • кораблі та катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5553 (+16) од,
  • спеціальна техніка — 298 (+2).

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