Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 3 квітня

За минулу добу українські військові знищили 610 окупантів та сім артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 3 квітня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 175160 (+610) осіб ліквідовано,
- танків — 3619 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 6993 (+7) од,
- артилерійських систем — 2694 (+7) од,
- РСЗВ — 527 (+0) од,
- засоби ППО — 280 (+1) од,
- літаків — 306 (+0) од,
- гелікоптерів — 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2262 (+13),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі та катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5553 (+16) од,
- спеціальна техніка — 298 (+2).
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