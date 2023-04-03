Вбивство Татарського може бути попередженням для Пригожина — ISW

До вбивства пропагандиста Владлена Татарського, ймовірно, причетні сили підпорядковані кремлю. Інцидент може бути частиною ескалації внутрішніх конфліктів у рф.

Так вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, вбивство російського «воєнкора» Татарського може бути певним попередженням від кремля Пригожину. Зазначають, що він почав частіше ставити під сумнів наративи російської влади щодо війни та посягати на посаду президента рф.

Ймовірно, вбивство пропагандиста навмисно інсценували у закладі, який належав главі ПВК «Вагнер». За словами деяких російських політологів, на заході мав бути і сам Пригожин, хоча підтвердження цьому немає.

«Вбивство Татарського в барі Пригожина, ймовірно, є частиною більш загальної тенденції до ескалації внутрішньоросійських конфліктів за участю Пригожина і «Вагнера», — зазначають у ISW.

Також в інституті припустили, що кремль хотів використати вбивство Татарського для посилення цензури у росії. Це може залякати людей інших блогерів та росіян, які також ставлять під сумнів успіхи на війні.

«Це вбивство поглиблює розкол у середовищі російських військових блогерів, що може зіграти на руку бажанню Кремля зміцнити контроль над інформаційним простором», — додають в ISW.

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