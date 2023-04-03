У центрі окупованого Мелітополя підірвали автівку: деталі

Сьогодні, 3 квітня, в окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль. Ймовірно, в ньому перебував один з колаборантів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, місцеві повідомляють, що авто вибухнуло на проспекті Богдана Хмельницького. Після цього на місці інциденту виїхали швидкі.

«У якого зрадника на цей раз коротке замикання в машині, уточнюємо», — зазначив Федоров.

Про вибух у Мелітополі повідомили і пропагандистські ЗМІ. Заявляють, що одна людина постраждала, їй надають медичну допомогу.

Нагадаємо, 2 квітня у центрі Санкт-Петербурга стався вибух у кафе, яке раніше належало Пригожину. Унаслідок вибуху загинув пропагандист та колаборант Владлен Татарський.

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