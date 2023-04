Екшн, кримінал і детективні драми. Добірка нових серіалів квітня

Chas News пропонує добірку серіалів квітня, на які варто звернути увагу.

«Сварка» (Beef)

Дата виходу: 6 квітня 2023 року

Жанр: комедія, драма

У головних ролях: Стівен Йон, Алі Вонг

Двоє невдоволених життям героїв потрапляють в дорожню пригоду. Непорозуміння переростає в справжнє протистояння, в якому обидва починають виплескувати весь накопичений негатив.

Новий міні-серіал від Netflix. Комедійна драма зосереджується на двох персонажах — Денні та Емі, незнайомцях, що постійно зазнають невдач, але прагнуть щасливого життя. Їхні шляхи перетинаються у дорожньому інциденті, що змушує всю приховану агресію вийти назовні. Історія, що стає неначе терапією для обох героїв, вчить давати раду своїм емоціям та контролю над своїм життям.

«Любов та смерть» (Love and Death)

Дата виходу: 27 квітня 2023 року

Жанр: драма, детектив

У головних ролях: Елізабет Олсен, Лілі Рейб, Джессі Племонс

В маленькому місті на півночі Техасу відбувається страшна подія. Одну з містянок, вірну і набожну домогосподарку, вбивають сокирою. Головною підозрюваною в справі стає її найкраща подруга — Кенді.

Кримінальний детектив заснований на реальних подіях, що відбулися в Техасі на початку 80-х. Заплутаний сюжет про зради, недовіру та одне з найжорстокіших вбивств в історії штату.

Головні ролі виконують зірка фільмів Marvel Елізабет Олсен, та номінант на премію «Оскар» актор Джессі Племонс.

«Цитадель» (Citadel)

Дата виходу: 28 квітня 2023 року

Жанр: наукова фантастика, екшн

У головних ролях: Пріянка Чопра, Стенлі Туччі, Річард Медден

Міжнародну шпигунську організацію «Цитадель» розпускають, а колишнім секретним агентам стирають пам’ять. З появою нової загрози, найманці вимушені знову об’єднатися та відновити втрачені навички, щоб врятувати світ.

Шпигунська драма зосереджується на протистоянні двох могутніх організацій. Навчені та натреновані агенти проти таємничого кримінального синдикату.

Продюсерами та режисерами стрічки виступили брати Руссо. Вони неодноразово докладали руки до серйозних екшн-трилерів («Сіра людина», «21 міст»), тож глядача очікує бадьорий та насичений міні-серіал з баталіями світового масштабу.

«Останнє, що він мені сказав» (The Last Thing He Told Me)

Дата виходу: 14 квітня 2023 року

Жанр: детектив, драма

У головних ролях: Ангурі Райс, Дженніфер Гарнер

Спокійне життя Ханни змінюється, коли її чоловік зникає. Тепер вона вимушена розплутати таємницю та знайти спільну мову з падчеркою.

Новий проєкт від стримінгового сервісу Apple TV+. Кримінальний детектив розповідає історію Ханни, що неочікувано для себе опиняється вплутана в таємничі урядові справи. Героїня долучається до розслідування ФБР та дізнається нові приголомшливі факти про свого чоловіка.

Секрети, що повністю змінюють її життя та відносини з її падчеркою Бейлі. Шоу засноване на однойменному романі, що став бестселером після його публікації.

«Медсестра» (The Nurse)

Дата виходу: 27 квітня 2023 року

Жанр: кримінальний, драма

У головних ролях: Жозефіна Пак, Фанні Бернт

Головна героїня серіалу, медсестра Пернілле, починає підозрювати свою колегу Крістіну у вбивствах пацієнтів.

В маленькому датському містечку трапляється серія дивних, підозрілих смертей в місцевій лікарні. Головна героїня починає підозрювати свою колегу — медсестру, що постійно опиняється першою на місці страшних подій. Однак, не маючи вагомих доказів, поліція не може допомогти у справі. Протагоністка вимушена провести власне розслідування.