Данилов назвав 12 кроків по деокупації Криму

Рада національної безпеки та оборони розробляє концепцію деокупації українського Криму, яка складається із 12 кроків.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Хвиля”.

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Як зазначає секретар РНБО Олексій Данілов, серед цих кроків знищення Кримського мосту, що з’єднує півострів із материковою Росією, програма “Детоксикація”, створення документальної бази фактів російських злочинів проти українців, які чинили опір окупації.

“Російський гауляйтерський мотлох у тимчасовому окупованому Криму щось надто розійшовся в істеричному z-припадку – то збираючись захопити Київ чи Одесу, то впадаючи в совковий маразм відродження “кримського смершу”, – відреагував на заяви так званих “чиновників” Криму.

Також Данілов опублікував перелік із 12 кроків до звільнення Криму.

На громадське обговорення будуть винесені питання щодо проекту та місця розташування в Криму пам’ятника “російський військовий корабель йде нах*й”.

Крім кримінального переслідування за колабораціонізм та держзрада, Україна розробляє люстраційний механізм персональної оцінки, яким, зокрема, визначається рівень відповідальності та ступінь залучення конкретних осіб, громадян України, мешканців Криму до підтримки діяльності окупаційних адміністрацій, що передбачає, зокрема, обмеження прав участі у виборах – вибирати та бути обраними.

Щодо державних службовців, суддів, прокурорів, працівників правоохоронних органів та інших категорій осіб, які на 2014 рік перебували у штаті органів влади України, МВС, СБУ, МОУ та ін., а після лютого 2014 року працювали в російських окупаційних структурах, українські суди визначать, чи вони підлягають кримінальної відповідальності. Якщо навіть під кримінальне покарання вони не потрапляють, їх позбавлять пенсій і заборонять продовжувати трудову діяльність у держорганах та органах місцевого самоврядування України. “Вовчий квиток” – назавжди”, – написав Данилов.

Росія чи інше формування, яке претендуватиме на правонаступництво, забезпечує безумовну та повну видачу всіх підозрюваних у держзраді та інших кримінальних злочинах осіб, як українців, так і росіян, причетних до військових злочинів, скоєних на території України та Криму зокрема.

Злочини російських пропагандистів, які сприяли окупації, мілітаризації дитячого виховання та розпалювання ворожнечі проти України українців, кримських татар та інших національностей будуть розслідувані українськими, а за потреби міжнародними правоохоронними структурами. Законним способом за вироком суду буде позбавлено волі, звань, пенсійного забезпечення та майна.

Громадяни РФ, які незаконно приїхали проживати на Кримському півострові після лютого 2014 року, повинні негайно залишити територію України у визначений законом термін.

Угоди, здійснені не за українським законодавством після лютого 2014 року, у тому числі за нерухомим майном, “визнаються нікчемними – закон, який діє вже 9 років”. Право власності на майно залишається за громадянами України. Якщо воно присвоєне чи націоналізоване окупантами, майно повертається власникам.

Транспортний перехід у місті Керч Автономної Республіки Крим демонтується з метою забезпечення повної свободи мореплавства у рамках програми відшкодування збитків.

Реалізується комплексна програма “Детоксикація” – нейтралізація наслідків багаторічної дії російської пропаганди на свідомість частини населення півострова. Зокрема, використовуючи досвід застосування дієвих методів денацифікації Німеччини у 40-х роках. Надання максимально широкого доступу до інформації про злочини путінського режиму.

Створення документальної бази фактів російських злочинів проти українських громадян, які чинили опір окупації. Відновлення у правах українських та кримськотатарських активістів.

Негайне звільнення всіх громадян України, кримських татар, українців, які переслідуються РФ за політично мотивованими ознаками з 2014 року з відшкодуванням завданих моральних збитків.

Враховуючи місце та роль в ідеології рашизму, системі негативного міфоутворення та переписування історії, так зване “місто російської слави” перейменовується в “Об’єкт №6” (мова про Севастополь, – ред.).

“Крим — це Україна! У Криму живуть наші громадяни, громадяни України, які чекають на повернення додому! Ми ніколи про них не забували і не забудемо про мільйони очей, які з надією і вірою дивляться у бік Перекопського перешийка”, — написав Данілов.