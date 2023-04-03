У Лаврі перебувають цивільні, які можуть знаходитись там незаконно — Ткаченко

На території Києво-Печерської лаври є цивільні, які, ймовірно, перебувають там незаконно.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр культури Олександр Ткаченко.

«Нам відомо, що священнослужителі, монахи і деякі семінаристи залишаються, але так само там є деякі цивільні, характер і законність перебування яких на цій території у мене викликає питання», — сказав міністр.

Він зауважив, що на території Лаври є виробничий цех, де виготовлюють меблі та свічки.

«Там можуть бути працівники цих підприємств. Так само як і невідомі нам люди, які прибували туди останні 2-3 дні», — розповів Ткаченко.

Міністр додав, що комісія Мінкульту знову спробує потрапити на територію Лаври і розпочати інвентаризацію. Вона триватиме 2-3 дні, якщо працівникам не перешкоджатимуть прихильники УПЦ МП.

Нагадаємо, 29 березня сплив договір оренди національного заповідника «Києво-Печерська лавра» з УПЦ МП. Ченці назвали це рішення незаконним та відмовилися його виконувати й подали позов. Суд відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

30 березня визнав Кабмін нечинним розпорядження про безоплатне користування УПЦ МП майном Києво-Печерської Лаври, тим самим повернув державі майно Лаври. Цього ж дня мала розпочати роботу комісія з Мінкульту з приймання-передачі майна, однак їй не впустили до приміщень.

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