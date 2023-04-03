НАТО: історія створення і цікаві факти про Альянс

74 роки тому, 4 квітня 1949-го, був заснований НАТО — найпотужніший із нині існуючих військово-політичний союз. Прийнято вважати, що Організацію Північноатлантичного договору створили у відповідь на загрозу з боку Радянського Союзу. Але це лише частково так.

Chas News розповідає історію створення НАТО та цікаві факти про Альянс.

Причини створення НАТО

Європа після Другої світової війни була спустошена, приблизно 36,5 млн населення загинули в конфлікті. Тим часом комуністи загрожували обраним урядам по всьому континенту.

Заснування Північноатлантичного альянсу було частиною більш широких зусиль, спрямованих на досягнення трьох цілей: стримування радянського експансіонізму, запобігання відродженню націоналістичного мілітаризму в Європі та заохочення європейської політичної інтеграції.

Історія створення НАТО

Повоєнний період у Європі був непростим. В лютому 1948 року Комуністична партія Чехословаччини за прихованої підтримки СРСР повалила демократично обраний уряд країни. Тоді ж у відповідь на демократичну консолідацію Західної Німеччини Радянський Союз заблокував Західний Берлін, контрольований союзниками.

В цей період США відійшли від традиційної політики дипломатичного ізоляціонізму, і було вирішено, що лише трансатлантична угода про безпеку може стримати радянську агресію і запобігти відродженню європейського мілітаризму.

Після довгих дискусій та дебатів 4 квітня 1949 року союзники підписали Північноатлантичний договір. У відомій статті №5 члени Альянсу домовилися, що «збройний напад на одного або декількох з них… буде розглядатися як напад на них усіх». Держав-засновниць було 12: Бельгія, Канада, Данія, Франція, Ісландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Велика Британія і США.

Після випробування атомної бомби в СРСР у 1949 році та початку Корейської війни у 1950 році НАТО створило консолідовану командну структуру з військовим штабом в паризькому передмісті Роккенкур. Це був Верховний штаб об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, який очолив американець Дуайт Ейзенхауер.

Вплив створення НАТО на ситуацію в Європі

Завдяки покращенню, у тому числі, безпекової ситуації, в Західній Європі стабілізувалась політична обстановка та почалось повоєнне економічне диво. До Альянсу приєднались нові члени: Греція і Туреччина в 1952 році і Західна Німеччина в 1955 році.

В цей період НАТО прийняло стратегічну доктрину про використання ядерної зброї у відповідь на агресію. Це дозволило зосередитись на економічному зростанні і не утримувати традиційні великі армії.

Після карибської кризи 1963 року напруга між Сходом та Заходом почала послаблюватись. Обидві сторони демонстрували готовність до порозуміння у сфері деескалації ядерного протистояння. Однак вже у 1979 році СРСР вторгся в Афганістан, призупинивши потепління у відносинах.

З початком перебудови в Радянському Союзі знову розпочинається період відлиги у взаємодії НАТО і СРСР. Після розпаду Союзу навіть обговорювали розпуск Альянсу і недоцільність його існування у постбіполярному світі, але це ні до чого не призвело. З часом багато країн, які раніше були під впливом СРСР, приєднались до НАТО.

Зараз членами Альянсу є 30 країн, переважна більшість яких — європейські.

Військові сили НАТО

Основними силами НАТО є армії країн, які є його членами. Також Альянс має низку підрозділів збройних сил, які ведуть бойове чергування і забезпечують колективну оборону.

До складу цих сил входять чотири постійні угруповання ВМС НАТО. Також НАТО має об’єднану систему протиповітряної оборони, яка поєднує національні системи ППО окремих країн й до складу якої входять засоби Альянсу із протидії балістичним ракетам.

НАТО також патрулює повітряний простір країн-членів, які не в змозі робити це самостійно. Літаки Альянсу цілодобово захищають повітряний простір Албанії, Естонії, Латвії, Литви і Словенії.

Цікаві факти про НАТО

Кількі цікавих фактів про Північноатлантичний Альянс:

НАТО має власний фонетичний алфавіт, також відомий як телефонний алфавіт ІКАО. У ньому буквам англійського алфавіту і цифрами присвоюються певні кодові слова.

Офіційними мовами НАТО є англійська та французька;

Статтю №5 НАТО застосовували тільки один раз: у відповідь на теракти 11 вересня 2001 року в США.

У 2014 році в країн-членів Альянсу почали вимагати витрачати не менше 2% свого ВВП на оборону.

Ісландія є єдиним членом НАТО, який не має постійної армії.

Україна і НАТО: історія партнерства

Діалог і співпраця України і НАТО розпочались щойно наша країна набула державної незалежності, вступила до Ради північноатлантичного співробітництва (1991 рік) і програми «Партнерство заради миру» (1994 рік).

У 1997 році була підписана Хартія про особливе партнерство. Відносини між НАТО та Україною не дуже динамічно розвивались до вторгнення рф у 2014 році, але після цього набули нових обертів.

У вересні 2020 року Володимир Зеленський ухвалив нову Стратегію національної безпеки України, яка забезпечує основу для поглиблення особливого партнерства між Україною і НАТО. Курс на вступ в Альянс закріплений в українській Конституції.

Країни НАТО активно допомогають Україні в боротьбі з росією, постачаючи озброєння, боєприпаси та організовуючи навчання для українських військових.