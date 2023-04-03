В Україні зруйновані та пошкоджені понад 153 тисячі житлових об’єктів – UkraineInvest

За рік війни, станом на лютий 2023-го, в Україні було зруйновано чи пошкоджено понад 153 тисячі житлових будівель.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Такі дані навів виконавчий директор Урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Сергій Цівкач, відкриваючи онлайн-форум «FIT for Ukraine: Construction Materials».

За його словами, сума збитків, яких російські агресори завдали українській інфраструктурі, а також житловим і нежитловим об’єктам, перевищує 143 млрд дол.

«І найбільша частка в загальному обсязі прямих збитків припадає на житлові будинки (37,3%, або 53,6 млрд дол) та інфраструктуру – 25,2% (36,2 млрд дол.). Втрачені бізнес-активи оцінюються не менш як в 11,3 млрд дол.», – констатував Цівкач.

Загальна площа пошкоджених або зруйнованих житлових об’єктів перевищує 83 млн кв. метрів, а це – 8,2% всього житлового фонду країни. При цьому площа повністю знищених або суттєво пошкоджених будівель – 65 млн кв. метрів.

Для відбудови зруйнованого, крім колосального фінансового ресурсу, країна потребуватиме й величезної кількості сучасних будівельних матеріалів.

«Зокрема, за даними Конфедерації будівельників України, буде потрібно не менше 3,9 млн кв. метрів скла, 5,7 млн кубометрів (11,9 млн т) бетону, 39,3 млн кубометрів (або 14 млрд штук) цегли, 45 млн кв. метрів черепиці. І це лише приблизні розрахунки», – розповів Цівкач.

Для забезпечення цих потреб нам знадобляться нові потужні виробництва будівельних матеріалів. Адже, приміром, єдине в країні підприємство з виготовлення флоат- (полірованого) скла в Лисичанську припинило роботу ще 2015 року. Тому керівник UkraineInvest запросив потенційних інвесторів будувати в Україні такі об’єкти та пообіцяв супроводжувати їхні проєкти відповідно до умов державних пільгових інвестиційних програм.