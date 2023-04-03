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Міністерство відновлення працює над стратегією розвитку авіаційної інфраструктури

03.04.2023

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України вже працює над стратегією розвитку авіаційної інфраструктури.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Ми зараз працюємо над розвитком авіаційної інфраструктури. Вже розуміємо, які аеропорти зможуть запуститися і в який термін, що для цього потрібно. Також будемо говорити з компаніями, хто зможе працювати в Україні після того, як закінчиться війна», – зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Деркач наголосив, що після завершення воєнного стану і відкриття повітряного простору Міжнародний аеропорт «Львів» буде одним з перших, хто зможе швидко відновити свою роботу.

«Львівський аеропорт точно буде в числі перших, які запустять роботу. У мене була зустріч із керівницею аеропорту. Ми обговорювали, в якому стані зараз аеропорт, що потрібно для відновлення його роботи. Він знаходиться в абсолютно робочому стані», – додав Деркач.

У 2023 році на заходи з будівництва, реконструкції аеродромної та енергетичної інфраструктури і забезпечення належного функціонування аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького передбачено 686,7 млн грн.

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