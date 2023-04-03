Міністерство відновлення працює над стратегією розвитку авіаційної інфраструктури

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України вже працює над стратегією розвитку авіаційної інфраструктури.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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«Ми зараз працюємо над розвитком авіаційної інфраструктури. Вже розуміємо, які аеропорти зможуть запуститися і в який термін, що для цього потрібно. Також будемо говорити з компаніями, хто зможе працювати в Україні після того, як закінчиться війна», – зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
Деркач наголосив, що після завершення воєнного стану і відкриття повітряного простору Міжнародний аеропорт «Львів» буде одним з перших, хто зможе швидко відновити свою роботу.
«Львівський аеропорт точно буде в числі перших, які запустять роботу. У мене була зустріч із керівницею аеропорту. Ми обговорювали, в якому стані зараз аеропорт, що потрібно для відновлення його роботи. Він знаходиться в абсолютно робочому стані», – додав Деркач.
У 2023 році на заходи з будівництва, реконструкції аеродромної та енергетичної інфраструктури і забезпечення належного функціонування аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького передбачено 686,7 млн грн.
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