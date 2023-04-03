На Київщині цьогоріч планують відновити 150 багатоквартирних будинків

На Київщині до кінця поточного року Київська ОВА спільно з «Фондом енергоефективності» планує відновити та енергомодернізувати щонайменше 150 багатоквартирних будинків, які постраждали внаслідок повномасштабної війни з рф.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Під час робочої зустрічі представники Київської ОВА та Фонду енергоефективності підписали меморандум про співпрацю, у межах якого планується відновлення та термомодернізація багатоквартирних будинків по всій території столичної області.

«Ці чотири відновлені будинки в Ірпені, де загалом 144 квартири — перший результат нашої спільної роботи. А підписаний меморандум про співпрацю — запорука того, що такими спільними діями до кінця року відновимо та термомодернізуємо щонайменше ще 150 таких багатоквартирних будинків», — зазначив заступник голови Київської ОВА Микола Бойко.

За інформацією Київської обласної військової адміністрації, ця ініціатива реалізується спільно з Фондом енергоефективності в рамках програми «ВідновиДІМ».

До участі в програмі залучаються ті будинки, в яких створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Програма “ВідновиДІМ” фінансує заміну або ремонт віконних блоків і блоків балконних дверей, зовнішніх дверей, ремонт пошкоджень фасадів і покриття будівлі, обладнання дахових котелень та інженерних мереж. Уточнюється, що отримані кошти ОСББ може використати як для будівельних робіт, так і для придбання матеріалів та обладнання, необхідних для їх виконання.

Окрім того, як зазначається, у КОВА функціонує Програма підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших житлових будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій на Київщині з упровадженням енергоефективних заходів на 2023-2024 роки.

У межах цього проєкту КОВА дофінансовуватиме роботи, які не можуть бути виконані в рамках роботи програми «ВідновиДІМ» чи на виконання яких не вистачило коштів.