Данський урбаніст розробляє концепцію велосипедної інфраструктури для Миколаєва

Урбаніст, велоактивіст, режисер та блогер з Данії Мікаель Колвілль-Андерсен разом зі своєю командою розробляє концепцію велосипедної інфраструктури для Миколаєва.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє у Фейсбуці Агенція розвитку Миколаєва.
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“Мікаель завітав до Миколаєва із пропозицією допомогти з розробкою концепції велосипедної інфраструктури – аби зробити місто дружнім для велосипедистів, де велорух зможе розвиватися за європейським прикладом”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що урбаніст з командою працює над концепцією вже два місяці. Як очікується, надалі він комунікуватиме з урядом Данії з питання підтримки реалізації цього проєкту.
Раніше Колвілль-Андерсен допомагав в отриманні велосипедів для миколаївських волонтерських штабів у рамках ініціативи #BikeForUkraine.
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