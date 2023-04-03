Нідерланди долучаться до критично важливих напрямів раннього відновлення України

Уряд Нідерландів надасть Україні підтримку у відновленні критичної інфраструктури та всебічну допомогу в безпековій та гуманітарній сферах.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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«Наразі відбудова України – це найамбітніший проєкт 21 століття, який потребує величезних ресурсів, і разом з тим відкриває нові можливості для ділової співпраці. За даними Світового банку, потреби України на відновлення становлять 411 мільярдів доларів. Нідерланди є надійним міжнародним партнером України, який робить свій внесок у боротьбу проти російської агресії та подальшої відбудови країни», – зауважила перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко

Вона подякувала нідерландській стороні за надане енергетичне обладнання, яке є вкрай важливим для відновлення енергетичної інфраструктури, яка постраждала від нападів держави-агресора.

Сторони обговорили перспективи, які відкриваються для бізнесу обох країн з точки зору участі у проєктах з реконструкції України. У 2023 році Україні потрібно 14 млрд доларів, щоб покрити найважливіші потреби: відбудову житла, соціальної інфраструктури, шкіл, лікарень тощо, дитячих будинків, відновлення бізнесу та створенні умов для його роботи. Містить ця цифра також потреби приватного сектору, підтримка якого передбачається як через реалізацію державних програм, таких як «Є-робота» та компенсація відсоткової ставки за програмою «Доступні кредити 5-7-9%», а також через залучення інфраструктури МФО для прямого кредитування з боку IFC та EBRD та створення окремого міжнародного трастового фонду для перестрахування воєнних ризиків.

«Наразі Україна визначила п’ять пріоритетів раннього відновлення: енергетична інфраструктура, гуманітарне розмінування, реконструкція житла, критична та соціальна інфраструктура, підтримка приватного сектору, зокрема, малого та середнього бізнесу. Уряд України бачить великі перспективи в залученні нідерландських компаній до процесу відновлення, для чого окремо вивчається можливість відновлення та розширення лімітів з боку голландської ЕКА, Atradius», – зазначила Свириденко.