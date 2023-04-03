В Україні стартувала реєстрація на НМТ-2023: як подати заявку

Сьогодні, 3 квітня, в Україні розпочалась реєстрація учасників національного мультипредметного тесту 2023. Вона триватиме до 3 травня.

Про це повідомили на сайті МОН.

Для реєстрації на НМТ потрібно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Щоб зареєструватися потрібно:

ввести інформацію про себе

зазначити реєстраційні дані та обрати предмети для НМТ

завантажити копії документів

надіслати внесені дані на обробку

сформувати Сертифікат НМТ 2023 року.

Детальну відеоінструкцію можна переглянути за посиланням.

Для реєстрації потрібні копії наступних документів:

паспортний документ або інший документ, що посвідчує особу;

документ, що підтверджує інформацію про освіту: довідка з місця навчання про те, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтво про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

картка платника податків або паспорт громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.

Раніше Chas News повідомляв, що Національний мультитест можна буде скласти у щонайменше 21 країні світу. Перелік — за посиланням.

Також Український центр підготував демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.