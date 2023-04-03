В Україні стартувала реєстрація на НМТ-2023: як подати заявку

Сьогодні, 3 квітня, в Україні розпочалась реєстрація учасників національного мультипредметного тесту 2023. Вона триватиме до 3 травня.
Про це повідомили на сайті МОН.
Для реєстрації на НМТ потрібно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Щоб зареєструватися потрібно:
Детальну відеоінструкцію можна переглянути за посиланням.
Для реєстрації потрібні копії наступних документів:
- паспортний документ або інший документ, що посвідчує особу;
- документ, що підтверджує інформацію про освіту: довідка з місця навчання про те, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтво про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);
- картка платника податків або паспорт громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.
Раніше Chas News повідомляв, що Національний мультитест можна буде скласти у щонайменше 21 країні світу. Перелік — за посиланням.
Також Український центр підготував демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів.
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