Справа Майдану: суд визнав винним, але звільнив від в’язниці викрадача активіста Юрія Вербицького

3 квітня Шевченківський районний суд Києва визнав винним Олександра Медвідя у викраденні учасників Революції Гідності Юрія Вербицького та Ігоря Луценка. Його засудили до п’яти років в’язниці, однак звільнили від покарання у зв’язку із закінченням строків давності.

Про це повідомляє Суспільне.

Медвідь, за версією прокуратури, був «тітушкою» та виконавцем викрадення Вербицького. Загалом до злочину причетні щонайменше 16 осіб.

Суд тривав вісім років. За цей час розгляд справи тричі починався заново через зміну складу суддів.

Також суд постановив стягнути з Медвідя на користь іншого потерпілого в цій справі Ігоря Луценка 248 тисяч гривень.

Сам Медвідь у залі суду заявив, що він не вважає себе винним і рішенням суду не задоволений, буде подавати апеляцію.

Прокурор теж не задоволений рішенням суду і буде його оскаржувати.

Нагадаємо, 21 січня 2014 року Юрій Вербицький зник разом з іншим учасником Майдану Ігорем Луценком. 22 січня тіло Вербицького з ознаками тортур знайшли у лісі поблизу столиці. Юрію Вербицькому було 50 років.

Як розповів пізніше сам Луценко, їх обох невідомі викрали з лікарні. Туди він привіз Вербицького з травмою ока, отриманою на Майдані. Спершу чоловіків вивезли в ліс за Київ і там били, потім допитували. А Юрія особливо жорстоко, через те, що той назвався львів’янином.

У кримінальному провадженні у цій справі був заарештований Олександр Волков, якого слідство вважає організатором цього викрадення, а також Олексій Чеботарьов, який, на думку слідства, пов’язаний з імовірним замовником викрадення.

У квітні 2021 року Бориспільський суд засудив Волкова до 9 років позбавлення волі. Його визнали винним у катуванні, викраденні та протидії мирним зібранням.

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