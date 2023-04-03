Хакери зламали акаунт російського «волонтера» і замовили страпони замість дронів

Українські хакери з групи «Кібер Спротив» зламали акаунт російського «волонтера» та «блогера» Михайла Лучина на AliExpress і витрати $25 тис., які він збирав для армії рф.

Подробиці справи повідомила міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

Лучин збирав кошти на купівлю дронів для російських військових, однак українські хакери «підкорегували» замовлення та замовили секс-іграшки.

«Наш експонат підв’язав «волонтерську» картку до акаунту на AliExpress, а доступ до облікового запису віддав нам. Тепер Міша збирає унікальну колекцію піс*н*в за 25 000$, які мали піти на закупку БпЛА. Замість дронів Міша тепер відправить окупантам фури фалоімітаторів, страпонів, й інші корисні кожному росіянину речі, які ми замовили та оплатили з його картки на AliExpress», — розповіли у «Кібер Спротиві».

Хакери додали, що кошти Лучина не можна було переадресувати на потреби ЗСУ, оскільки його картка прив’язна до адреси, куди і прийде замовлення. До того ж скасувати його вже не вийде, оскільки товари були замовлені ще 24-25 березня і деякі вже навіть доставлені.

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