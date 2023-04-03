4 квітня Фінляндія офіційно стане членом НАТО

4 квітня Фінляндія офіційно стане членом 31-м членом Північноатлантичного альянсу. Про повідомив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

«Ми вперше піднімемо прапор Фінляндії тут, у штаб-квартирі НАТО. Це буде сприятливий день для безпеки Фінляндії для безпеки Північних країн і для НАТО в цілому», — заявив він.

Столтенберг наголосив, що вступ Фінляндії в НАТО свідчить про те, що кожна нація має право обирати свій шлях.

«Не Москва вирішує, хто буде членом НАТО чи ні, це вирішують країни-кандидати та НАТО. Це буде дуже чітко продемонстровано тут, у штаб-квартирі НАТО завтра, коли ми піднімемо фінський прапор і завершимо процес вступу Фінляндії», — заявив генсек НАТО.

Він також додав, що після приєднання Фінляндії сухопутний кордон країн НАТО із росією збільшиться більш ніж удвічі. При цьому путін однією з причин нападу на Україну називав саме припинити розширення Альянсу..

«Він хотів, щоб НАТО забрала наші сили, які є структурами всіх союзників, які приєдналися після 1997 року, тобто всіх союзників у Центрально-Східній Європі, і хотів, щоб НАТО абсолютно чітко дало зрозуміти, що двері НАТО закриті для будь-якого нового членства. Він отримує якраз протилежне — збільшує присутність НАТО в східних частинах Альянсу», — заявив Столтенберг.

В адміністрації президента Фінляндії повідомили, що 4 квітня голова країни Саулі Нііністьо вирушить до Брюсселю для участі в урочистій церемонії.

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