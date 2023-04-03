Великодня випічка: рецепти пасок та глазурі, які вдаються завжди

До Великодня залишається кілька тижнів, а отже, саме час зайнятися пошуком ідеального рецепту окраси великоднього столу — паски.

Методів приготування цієї традиційної великодньої здоби є сила силенна. Та й назв у цієї святкової випічки чимало: «баби», «калачі» і «золоті баби». Хтось пече паску на дріжджах, з додаванням родзинок, маку та цукатів, хтось бездріжджову, або ж крафін-паску. У одної господині вдома є справжня піч, а інша призвичаїлась до хлібопічки. Словом, у кожного є свої рецепти приготування традиційної великодньої паски, головне, аби ці експерименти з тістом закінчувались вдало.

Chas News зібрав прості, традиційні і незвичайні рецепти пасок, які зможе приготувати кожен і не боятись що щось піде не так.

Паска швидка

Далеко не всім, хто вирішує самостійно приготувати паску, до душі довго стояти біля плити і витрачати півдня на створення цієї випічки. Тому почнемо з найпростішого рецепту.

Інгредієнти:

4 склянки борошна,

100 грамів вершкового масла,

50 грамів дріжджів,

3 яйця,

1 склянка цукру,

1 склянка молока, сіль.

Покроковий спосіб приготування:

Дріжджі розвести у теплому молоці, додати яйця, розтоплене масло, цукор, трохи солі, борошно та перемішати. Викласти тісто у змазані маслом форми, заповнивши їх до половини, поставити у тепле місце на 3-4 години. Коли тісто підніметься, поставити його у духовку та випікати до готовності.

Класичний рецепт паски від Євгена Клопотенка

Інгредієнти

750-800 грамів пшеничного борошна

220 мл теплого молока 2,5%

25 г живих дріжджів

1 яйце + 1 жовток

2 столових ложки сметани 20%

225 грамів цукру + 1 столова ложка для опари

10 грамів ванільного цукру

1 апельсин (за бажанням)

100 грамів м’якого вершкового масла 82,5%

2 столових ложки соняшникової олії

25 мл коньяку/віскі/рому (за бажанням)

100 грамів родзинок/цукатів

200 грамів цукрової пудри

дрібка солі

Покроковий спосіб приготування:

Починаємо з приготування опари. Нагрійте в сотейнику молоко та покришіть у нього дріжджі. Добре перемішайте їх до розчинення. Додайте цукор і знову перемішайте, доки цукор не розчиниться. Накрийте рушником або харчовою плівкою та залиште в теплому місці на 20 хвилин.

Опара має збільшитися у два рази. Додайте в неї одне яйце та один жовток. Засипте цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Додайте м’яке масло кімнатної температури та сметану.

Добре перемішайте все вінчиком. За бажанням натріть цедру апельсина на дрібній тертці та додайте до суміші з опарою.

Насипте борошно та перемішайте тісто лопаткою до однорідності. За бажанням можна додати міцний алкоголь.

Вимісіть м’яке тісто протягом приблизно 10 хвилин. Воно не повинно липнути до рук. Сформуйте з нього кулю та викладіть у велику глибоку миску, змащену соняшниковою олією. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на годину для підйому.

Тісто повинне збільшитися в об’ємі у 2-3 рази. Обімніть тісто та знову сформуйте кулю. Ще раз залиште для підйому на 40 хвилин, щоб отримати повітряну та легку паску. Вмісіть у нього родзинки.

Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів у режимі конвекції. Наповніть паперові або металеві форми тістом, але лише на 2/3 об’єму. Залиште форми у теплому місці, накривши рушником, щоб тісто підійшло до країв форми.

Випікайте паски в духовці протягом 20-35 хвилин.